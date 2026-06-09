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Ayuntamiento y Federació rectifican: la Taberna de Luceros y El Chaflán salvarán sus terrazas en Fogueres

La presión en redes sociales ha surtido efecto. El Ayuntamiento de Alicante y la Federació de Fogueres han dado marcha atrás en su decisión de retirar las terrazas de la Taberna de Luceros y El Chaflán durante todos los días de fiesta. Tras recibir notificaciones contradictorias que amenazaban su actividad por la instalación de un racó patrocinado, ambos establecimientos históricos mantendrán su horario habitual y solo recogerán los veladores durante las mascletàs por motivos de seguridad. Los hosteleros respiran aliviados y agradecen una rectificación clave para no mermar la economía local en los días grandes de Les Fogueres 2026.