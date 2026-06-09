INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Enrique de Madaria: "Ojalá llegue el momento de decirle a los pacientes que el cáncer de páncreas tiene cura"

Enrique de Madaria, investigador médico y experto en patologías pancreáticas, visita el plató de InformaciónTV después de recibir el pasado viernes el Premio Balmis 2026 de manos del Rotary Club Alicante por su labor humanística y científica a lo largo de su trayectoria profesional. De Madaria además es impulsor de la Carrera de las Ciudades que, precisamente este domingo, realiza su primera edición en Elche.