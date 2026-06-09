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La etapa de Alicante será "la más dura de la historia" de La Vuelta

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El domingo 30 de agosto, La Vuelta regresará a la provincia de Alicante tres años después. Tras dos competiciones en la que los ciclistas pasaron de largo, regresan a la Costa Blanca en una etapa llamada a ser una de las más importantes de la competición. Desde la organización, han calificado la prueba como "la más dura de la historia de La Vuelta" y destacan que habrá "más de 5.000 metros de desnivel".

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