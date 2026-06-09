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Nace un blesbok en Bioparc Valencia

Bioparc Valencia da la bienvenida a una nueva cría a su familia de blesbok tras un parto a plena luz del día. Este singular antílope africano estuvo al borde de la extinción hace apenas dos siglos. El blesbok (Damaliscus pygargus phillipsi) es originario de las praderas del sur de África. Su aspecto resulta fácilmente reconocible por la característica franja blanca que recorre su rostro y contrasta con las tonalidades marrones de su pelaje.