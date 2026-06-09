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Raúl presenta el Xaranga Fest en “La Entrevista” de Información TV

Foguerers, barraquers, alicantinos y alicantinas en general, todos han comenzado esa época del año en la que mirar una y otra vez el calendario, echar un vistazo al reloj y estar muy atentos a los medios de comunicación para conocer todo lo que ocurrirá en Alicante en sus días más importantes, los de les Fogueres de Sant Joan. Cientos de miles cuentan las horas para que comience la primera mascletà, los ninots lleguen a las calles y los racós abran sus puertas a la celebración, que este año tendrá novedades. El racó jove de la Foguera Diputació Renfe organiza el Xaranga Fest, un evento con música en directo que pone en valor la cultura popular alicantina y propone un tardeo diferente. Raúl García, presidente de la Foguera Diputació-Renfe, explica en “La Entrevista” de Información TV todos los detalles del festival.