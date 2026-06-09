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Estas son las conclusiones del Anuario Económico de Alicante: "La provincia crece, pero no converge"

El Anuario Económico de la Provincia de Alicante recoge los principales indicadores económicos y sociales de la provincia entre el año 2000 y el 2025. Un informe elaborado por Ineca e impulsado por Prensa Ibérica e INFORMACIÓN que se ha presentado esta mañana en el ADDA, y que llega a una conclusión: la provincia crece cuantitativamente, pero no se refleja en la mejora de calidad de vida de los alicantinos.