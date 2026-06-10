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Las belleas del foc y sus damas visitan el Centro de Inteligencia del Agua

Las belleas del foc y sus damas visitan el Centro de Inteligencia del Agua

INFORMACIÓNTV

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Las belleas del foc y sus damas visitan el Centro de Inteligencia del Agua

INFORMACIÓNTV

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Las belleas del foc María Pastor y Leire Arellano, junto a su corte de damas de honor, visitan el Centro de Inteligencia del Agua. Allí han conocido los diferentes sistemas informáticos que utiliza Aguas de Alicante para detectar, mapear y resolver las incidencias y asegurar que el sistema funcione. Las belleas, en declaraciones para Información TV, han destacado el uso de la inteligencia artificial.

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