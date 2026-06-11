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Alicante se entrega al sol este viernes con termómetros 'clavados' en los 28ª

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Alicante se entrega al sol este viernes con termómetros 'clavados' en los 28ª

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La provincia despide la semana laboral con un calco atmosférico de norte a sur. La AEMET dibuja un mapa sin una sola nube donde el interior y el litoral compartirán temperaturas máximas idénticas, dejando el frescor únicamente para las madrugadas del interior. Atrás quedan la inestabilidad y los microclimas de los últimos días. Alicante inaugura el fin de semana con una jornada idónea para el turismo y las actividades al aire libre, marcada por una masa de aire estable que aplaca los excesos térmicos.

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