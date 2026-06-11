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Más de un centenar de expertos debaten en la UA el futuro del empleo universitario

La Universidad de Alicante (UA) acoge desde este miércoles las XXIV Jornadas de los Servicios Universitarios de Empleo, un encuentro nacional que reúne a profesionales, empresas y administraciones públicas de toda España. Hasta el próximo viernes, los asistentes analizarán las estrategias clave para mejorar la inserción laboral de los jóvenes, el diseño de prácticas académicas de calidad y el impacto de nuevas herramientas tecnológicas, como la Inteligencia Artificial, en un mercado de trabajo en constante transformación.