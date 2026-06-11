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Ignacio Juliá afirma que el "problema de la vivienda" bloqueará el crecimiento económico

La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) celebra el V Encuentro Provincial en el marco de su asamblea general con diálogos en torno a la economía y su empresa familiar. El evento culminó con las palabras de Ignacio Juliá, CEO del Banco Santander en España, que señaló que en España hay deber de "inversión en productividad y solucionar el problema de la vivienda".