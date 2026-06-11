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El Lucentum aumentará su presupuesto un 20% la próxima temporada para luchar por el ascenso

Final de la temporada y el Lucentum no pierde el tiempo para confeccionar un proyecto ilusionante el próximo curso. Daniel Adriasola, presidente de la Fundación Lucentum Alicante, acompañado de Ignacio Alonso, vicepresidente, y de Ionut Georgescu, director de Operaciones, han comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para hacer balance del curso 2025-26 tanto deportiva como económicamente.