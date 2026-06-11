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Pepe Ten: “Alicante tiene capacidad para atraer más giras internacionales”

El Muelle Live afronta un verano repleto de espectáculos musicales. Este sábado, 13 de junio, llega La reina del flow con el cartel de “no hay entradas” y, próximamente, se darán citas grandes artistas en el ciclo Aquarela Music. Además, actuará el grupo de postpunk irlandés Fontaines DC o el colombiano Feid, cantante de reguetón. En “La Entrevista” de Información TV, el director de El Muelle Live, Pepe Ten, analiza la programación estival, donde confiesa que anunciarán "más sorpresas", y desvela un objetivo: “Organizar un concierto de heavy metal”.