INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Aeropuerto de Alicante-Elche bate su récord de pasajeros en mayo

El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández suma y sigue aumentando, cada mes, sus propios números y pulverizando récords. Según los datos de Aena, 2.070.599 viajeros pasaron por el aeródromo alicantino en el mes de mayo, lo que supone un incremento del 11,9 % respecto al mismo ejercicio del año anterior.