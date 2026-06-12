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El Aeropuerto de Alicante-Elche bate su récord de pasajeros en mayo
El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández suma y sigue aumentando, cada mes, sus propios números y pulverizando récords. Según los datos de Aena, 2.070.599 viajeros pasaron por el aeródromo alicantino en el mes de mayo, lo que supone un incremento del 11,9 % respecto al mismo ejercicio del año anterior.
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