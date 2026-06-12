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Carlos Parra, director de Kruceros.com, visita "La Entrevista": las mejores ofertas para surcar los mares nacen desde Alicante

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Carlos Parra, director de Kruceros.com, visita "La Entrevista": las mejores ofertas para surcar los mares nacen desde Alicante

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Kruceros.com se ha consolidado como la agencia alicantina que más cruceros vende en España. Hablamos con su fundador y director, Carlos Parra, quien repasa la trayectoria de la empresa desde su nacimiento, detalla a quién va dirigida su amplia oferta de itinerarios y explica los beneficios de reservar paquetes con vuelos y estancias incluidas. Además, abre las puertas al talento y desvela los requisitos para formar parte de un equipo en constante expansión.

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