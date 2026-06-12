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El COMA celebra el Día de la Profesión Médica con homenajes a la trayectoria de los facultativos

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) celebró el Día de la Profesión Médica con una jornada dedicada a homenajear la trayectoria de los médicos y médicas de la provincia. El COMA entregó sus Bodas de Plata, Oro, Diamante y Platino a los colegiados que cumplen 25, 50, 60 y 65 años de ejercicio profesional. Esta edición tuvo además, un significado especial, ya que también se rindió homenaje a los colegiados que cumplieron sus bodas profesionales en 2020 y 2021, pero que no pudieron recibir este reconocimiento público por la pandemia.