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María González Veracruz, secretaria de estado de Digitalización e Inteligencia Artificial: "Alicante es referente en IA"

El Foro Alicante, presentado y moderado por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, ha debatido en torno a la inteligencia artificial y su papel en la sociedad. Para ello ha contado con el director de Cenid, Manuel Palomar, que ha puesto en valor el trabajo académico y la labor alicantina en el proyecto ALIA, y con a secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, que ha definido Alicante como un polo referente en inteligencia artificial.