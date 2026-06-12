INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Fin de semana en Alicante: el sábado 'esconde' el sol pero el domingo desata un estallido térmico de 32°C con noches asfixiantes

La provincia vivirá un giro radical en los mapas meteorológicos este 13 y 14 de junio. Tras un sábado de cielos encapotados a traición que darán una tregua al sol en el litoral, el domingo se abrirá paso un cielo completamente despejado que disparará las máximas en el interior y blindará la costa ante las primeras noches ecuatoriales del verano, con mínimas de hasta 21°C.