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La Universidad de Alicante clausura las Jornadas SUE con una hoja de ruta para el empleo joven marcada por la IA

La Universidad de Alicante ha clausurado este viernes las XXIV Jornadas de los Servicios Universitarios de Empleo (SUE 2026) tras tres días de debates que han reunido a más de un centenar de expertos, empresas y administraciones de toda España. El encuentro ha finalizado con la presentación de las conclusiones de los grupos de trabajo, las cuales urgen a estrechar los lazos entre el tejido empresarial y la academia, así como a integrar de forma efectiva la Inteligencia Artificial en la orientación profesional para adaptar la inserción laboral de los jóvenes a un mercado en constante transformación.