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Alfredo Millá sobre la negociación por el nuevo modelo de financiación autonómica: "La actualidad es dramática, hay que resolverlo"

Alfredo Millá sobre la negociación por el nuevo modelo de financiación autonómica: "La actualidad es dramática, hay que resolverlo"

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Alfredo Millá sobre la negociación por el nuevo modelo de financiación autonómica: "La actualidad es dramática, hay que resolverlo"

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El presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), Alfredo Millá, se ha pronunciado esta mañana en torno a la propuesta gubernamental de un nuevo modelo de financiación autonómica. Millá ha realizado estas declaraciones en referencia a la reunión del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, con el ministro de Hacienda, Arcadi España.

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