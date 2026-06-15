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El Colegio Calasancio celebra la cremà de su hoguera escolar ganadora con una refrescante banyà

El Colegio Calasancio ha celebrado su éxito con la cremà de la hoguera, que ha obtenido el primer premio en la categoría escolar por quinto año consecutivo. Alumnos y profesores han vivido con emoción la despedida de un monumento que ha supuesto muchos meses de trabajo y dedicación. Tras el fuego, la tradicional banyà protagonizada por los bomberos ha llenado de diversión y agua el patio del centro, convirtiendo este momento en una auténtica fiesta.