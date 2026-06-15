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Diputació-Renfe y Sagrada Familia logran el indulto de sus ninots en las Hogueras 2026

Las propuestas de las comisiones Diputació-Renfe y Sagrada Familia se han convertido oficialmente en los ninots indultados de las Hogueras de 2026, logrando escapar de las llamas de la cremà tras conquistar el favor de los más de 11.000 visitantes que han pasado por la antigua Lonja del Pescado. En una edición histórica que ha registrado un total de 25.681 votos, Diputació-Renfe ha conseguido el primer indulto de su trayectoria coincidiendo con su 70 aniversario, mientras que Sagrada Familia ha revalidado su título en la categoría infantil por segundo año consecutivo. Todo ello en un año que marca un antes y un después en la fiesta tras la implantación, por primera vez en la historia de la Federació, del sistema de recuento electrónico.