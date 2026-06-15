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Noches de bochorno en Alicante en la previa de Hogueras con mínimas de 21 grados

La provincia consolida el ambiente estival este 16 de junio con un mapa dividido en dos realidades térmicas. Mientras que los termómetros del interior y del sur registrarán un ambiente abrasador con máximas de hasta 32°C, el litoral disfrutará de un día ligeramente más fresco pero sufrirá una noche ecuatorial asfixiante en la que Alicante, Benidorm y Torrevieja no bajarán de los 21°C bajo cielos mayoritariamente despejados. Más información