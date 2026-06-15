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Nou Alacant florece de la mano del deporte

"Floreciendo", el proyecto impulsado por Hoops Outside, la Fundación Lucentum, la SCD Carolinas y Onil 3x3, entre otros, ya ha visto la luz. Tras dos semanas de trabajo entre el colectivo de artistas y el vecindario, las pistas de Nou Alacant han abierto sus puertas con un estilo colorido y completamente renovado. El objetivo es dotar de vida y deporte a este barrio de la zona norte, además de comenzar un proyecto de baloncesto inclusivo.