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Santiago Carbó es el nuevo director general de Estudios y Proyectos de Ineca

Santiago Carbó refuerza el equipo directivo del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca). El reputado economista ha sido presentado esta mañana en una rueda de prensa en la que se ha incidido en su papel como "valor intangible" para proyectar los estudios y aumentar la visibilidad y representación de Ineca y la economía alicantina en el ámbito nacional.