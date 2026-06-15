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Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante, invita a seguir la actualidad de Hogueras en INFORMACIÓNTV

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Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante, invitado a toda la sociedad alicantina a seguir la programación especial de Hogueras que INFORMACIÓNTV realizará desde el 18 al 24 de junio a las 21:00. Reportajes, mascletàs, entrevistas, premios y los actos principales de la fiesta oficial de la ciudad de Alicante se viven en InformaciónTV con el mejor equipo a pie de calle y con un despliegue técnico de primer nivel.

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