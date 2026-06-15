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El Tram será 24 horas en Hogueras: "Hará un recorrido equivalente a la vuelta al mundo"

El Tram será 24 horas en Hogueras: "Hará un recorrido equivalente a la vuelta al mundo"

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El Tram será 24 horas en Hogueras: "Hará un recorrido equivalente a la vuelta al mundo"

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El Tram retomará el servicio 24 horas en Fogueres de Sant Joan para abastecer a todos los usuarios durante la noche y evitar desplazamientos en coche. El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, lo ha anunciado esta mañana donde, además, ha afirmado que se reforzará la plantilla de revisores, limpieza y seguridad para que el trayecto nocturno funcione de la mejor forma posible.

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