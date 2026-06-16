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La cremà de la hoguera “Latidos” del Colegio San José de Carolinas pone el broche final al curso

El Colegio Diocesano San José de Carolinas ha celebrado la cremà de su hoguera escolar “Latidos”, un monumento elaborado con la participación de alumnos y profesores que rinde homenaje a las Hogueras de Alicante. Inspirada en el Sagrado Corazón de Jesús, la obra simboliza diferentes formas de amor y transmite valores como la empatía, el respeto y la unión, convirtiéndose en una forma especial de despedir el curso académico y mantener viva la tradición foguerera entre los más jóvenes.