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Así será la Arribada del Foc que da inicio a les Fogueres de Sant Joan

El próximo miércoles 17 de junio, a partir de las 23:30 horas, comenzará la tradicional Arribada del foc que se dispara desde El Corte Inglés, en la fachada entre Maisonnave y la calle Churruca. Este año el disparo contará con 50 kilogramos de pólvora y será lanzado por Fuegos del Mediterráneo. La música comenzará con el pasodoble Xàbia, y continuará con canciones de Siloé o Rosalía para finalizar con el Himne de les Fogueres de Sant Joan. Conoce todos los detalles en el vídeo.