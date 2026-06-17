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Cielo nuboso y máximas de 31 grados para la primera mascletà de Hogueras

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Cielo nuboso y máximas de 31 grados para la primera mascletà de Hogueras

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La provincia de Alicante registrará este jueves, 18 de junio, una jornada caracterizada por la presencia generalizada de intervalos nubosos y un ambiente térmico sofocante. La combinación de altas temperaturas diurnas en el interior —donde se alcanzarán los 34°C— con mínimas nocturnas que no bajarán de los 22°C en el litoral, incrementará notablemente la sensación de bochorno en toda la región.

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