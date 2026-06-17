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Éxitos y estrenos en el XXIX Concierto de Música de Hogueras de INFORMACIÓN

Música y pasodobles que encienden pasiones. Melodías e himnos que desprenden solemnidad. El público que llenó este martes el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) disfrutó de las 17 piezas interpretadas en el XXIX Concierto de Música de Fiestas de INFORMACIÓN, a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante y del Orfeón Cantábile, dirigidos respectivamente por Pedro Lara y por Carles M. Català.