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Funzo, artista y pregonero de Fogueres, 2026, invita a seguir la actualidad de Hogueras en INFORMACIÓNTV

Funzo, artista y pregonero de les Fogueres 2026, ha invitado a toda la sociedad alicantina a seguir la programación especial de Hogueras que INFORMACIÓNTV realizará desde el 18 al 24 de junio a las 21:00. Reportajes, mascletàs, entrevistas, premios y los actos principales de la fiesta oficial de la ciudad de Alicante se viven en InformaciónTV con el mejor equipo a pie de calle y con un despliegue técnico de primer nivel.