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Mascletá Jueves | 18/6/2026

Fuegos Artificiales del Mediterráneo ha abierto el ciclo de mascletàs de Hogueras 2026 en la plaza de Luceros con un disparo de exhibición fuera de concurso, caracterizado por una traca valenciana inicial, una fase aérea progresiva en intensidad y un desarrollo terrestre continuo hasta culminar en un potente terremoto final. El espectáculo, de algo más de cinco minutos, ha alcanzado una gran potencia sonora y ha servido como arranque de las fiestas pirotécnicas de este año..