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Mascletà pirotécnia Crespo 19/6

La pirotecnia Crespo (Alzira) ha disparado hoy en la plaza de Luceros una mascletà que ha quedado fuera de concurso al no alcanzar el tiempo mínimo exigido por las bases, fijado en cinco minutos.

El disparo ha tenido una duración de 4 minutos y 49 segundos y ha comenzado antes de la autorización de las Belleas del Foc.

La mascletà ha combinado fases de fuego aéreo y terrestre con un desarrollo progresivo de intensidad, concluyendo con un terremoto final breve y un remate aéreo.