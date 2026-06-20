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Mascleta 20 Junio

La pirotecnia Turís ha protagonizado este sábado la primera mascletà válida para el concurso oficial de Hogueras 2026. El disparo, de 5 minutos y 36 segundos de duración, ha quemado 113 kilos de material pirotécnico y ha alcanzado los 125 decibelios de potencia. La propuesta ha presentado un inicio aéreo muy lineal, ganando intensidad en su tramo final con un terremoto y remate aéreo que concentraron los momentos más destacados del espectáculo.