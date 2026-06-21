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La Hoguera más dulce la encontramos en Tómbola

"El Patio de Picasso" convirtió la Hoguera Tómbola en el punto más dulce de las fiestas. Mimi Moldovan nos cuenta los secretos de la fabricación y distribución de tartas y nos detalla que están muy ligados a las Hogueras y a la ciudad de Alicante. Los miembros de la Comisión de Tómbola y los visitantes pudieron deleitarse con los dulces de "El Patio de Picasso", sin duda un placer para los paladares más exigentes.