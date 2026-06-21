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La Hoguera más dulce la encontramos en Tómbola

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"El Patio de Picasso" convirtió la Hoguera Tómbola en el punto más dulce de las fiestas. Mimi Moldovan nos cuenta los secretos de la fabricación y distribución de tartas y nos detalla que están muy ligados a las Hogueras y a la ciudad de Alicante. Los miembros de la Comisión de Tómbola y los visitantes pudieron deleitarse con los dulces de "El Patio de Picasso", sin duda un placer para los paladares más exigentes.

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