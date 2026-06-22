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Primer día de la Ofrenda de Flores a la Virgen del Remedio

Un total de 67 hogueras y barracas participaron en el primer día de la tradicional Ofrenda de Flores a la Virgen del Remedio. Los claveles rojos y blancos comienzan a dibujar los primeros trazos de los tapices, que quedarán completamente cubiertos cuando se celebre la segunda y definitiva jornada. Un año más la devoción se expresa de formas múltiples. Todos rindiendo un sentido homenaje a la patrona de la ciudad.