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Primer día de la Ofrenda de Flores a la Virgen del Remedio

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Un total de 67 hogueras y barracas participaron en el primer día de la tradicional Ofrenda de Flores a la Virgen del Remedio. Los claveles rojos y blancos comienzan a dibujar los primeros trazos de los tapices, que quedarán completamente cubiertos cuando se celebre la segunda y definitiva jornada. Un año más la devoción se expresa de formas múltiples. Todos rindiendo un sentido homenaje a la patrona de la ciudad. 

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