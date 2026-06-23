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Alicante concentra casi la mitad de los más de 2.000 puntos de recarga de Iberdrola en la Comunitat Valenciana

Iberdrola supera ya los 2.000 puntos de recarga públicos en la Comunitat Valenciana, casi la mitad en la provincia de Alicante, más de 800 en Valencia y cerca de 200 en Castellón. A nivel nacional, la compañía alcanza los 11.000 cargadores operativos, tras instalar más de 2.500 solo en 2025, lo que supone el 22% de toda la infraestructura pública del país y la consolida como la red más extensa de España.

El 60% de los puntos son de 22 kW para recargas de conveniencia, y ya hay más de 1.500 ultrarrápidos que permiten cargar el 80% de la batería en menos de 15 minutos. Los equipos de alta potencia están gestionados por Iberdrola | bp pulse.Toda la energía suministrada es 100% renovable, reforzando la apuesta por la movilidad eléctrica y la transición energética.