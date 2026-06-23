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Barcala, sobre la polémica con las viviendas protegidas : "Me ha ofendido en lo personal y en lo político"

Barcala, sobre la polémica con las viviendas protegidas : "Me ha ofendido en lo personal y en lo político"

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Barcala, sobre la polémica con las viviendas protegidas : "Me ha ofendido en lo personal y en lo político"

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El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha comparecido esta mañana antes los medios de comunición a raíz de la presentación del cartel oficial de la Semana Santa 2026. Una comparecencia marcada por el escándalo en la adjudicación de vivienda protegida en el Residencial Les Naus. Barcala defiende la postura del equipo de gobierno y admite que este episodio le ha afectado y ofendido "en lo personal y lo político". Todo ello después de que tanto la oposición como sus socios de gobierno, Vox, pidiesen su dimisión en el pleno extraordinario de la pasada semana.

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