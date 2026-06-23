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La Ofrenda de Flores completa sus tapices ante San Nicolás
El acto arrancó con 45 minutos de retraso para eludir las altas temperaturas y completó con rigor el tapiz ante San Nicolás. El recorrido ha reunido a hogueras y barracas de distintos sectores. Las composiciones florales han aportado el color y el mensaje de la noche. Con arreglos de gran volumen y confeccionados a mano con el cariño de los participantes. Se completa así en el segundo día de Ofrenda Floral, uno de los ritos centrales ante la Virgen del Remedio.