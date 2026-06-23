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La Semana Santa de Alicante arranca: disponible el Capuchino 2026

El Museo de Aguas de Alicante ha acogido tradición y fiesta esta mañana con la presentación anual de la revista guión de la Semana Santa ‘El Capuchino 2026’ y de la pulsera que representarán una celebración que este año contará con dos nuevos tronos en las calles de la ciudad. La revista contiene también todos los datos relativos a las hermandades y cofradías de la Semana Santa y de sus horarios, pasos, puntos de interés y recorridos. Además, están los más de 300 actos programados por las hermandades desde ahora hasta el Domingo de Resurrección, información de interés sobre las Jornadas Gastronómicas, La Ruta de la Tapa Cofrade y las bases para participar en el concurso de fotografía y en el de Instagram que cada año convoca la Junta Mayor y que empieza hoy.