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Infogueres cumple 16 años divulgando el corazón de les Fogueres de Sant Joan en InformaciónTV

Desde hace ya 16 años, les Fogueres de Sant Joan cuentan con uno de esos espacios donde el sentimiento, la cultura y la divulgación se dan la mano. En mayo de 2026 el programa de InformaciónTV, Infogueres, ha cumplido 16 años ininterrumpidos de emisiones. Fran Martínez, presentador y alma de este proyecto, repasa la trayectoria de un programa que ha marcado un antes y un después en la forma de comunicar las fiestas grandes de la ciudad de Alicante.