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Infogueres cumple 16 años divulgando el corazón de les Fogueres de Sant Joan en InformaciónTV

Infogueres cumple 16 años divulgando el corazón de les Fogueres de Sant Joan en InformaciónTV

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Infogueres cumple 16 años divulgando el corazón de les Fogueres de Sant Joan en InformaciónTV

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Desde hace ya 16 años, les Fogueres de Sant Joan cuentan con uno de esos espacios donde el sentimiento, la cultura y la divulgación se dan la mano. En mayo de 2026 el programa de InformaciónTV, Infogueres, ha cumplido 16 años ininterrumpidos de emisiones. Fran Martínez, presentador y alma de este proyecto, repasa la trayectoria de un programa que ha marcado un antes y un después en la forma de comunicar las fiestas grandes de la ciudad de Alicante.

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