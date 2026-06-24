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Mascletà 24/6 | Alto Palancia

Alto Palancia cierra el concurso con 150 kilos de pólvora

La pirotecnia Alto Palancia ha protagonizado la última mascletà del Concurso de Hogueras 2026 en la plaza de los Luceros. El disparo ha tenido una duración de 6 minutos y 25 segundos, ha consumido 150 kilos de materia reglamentada y ha alcanzado un pico máximo de 126,3 decibelios. La propuesta ha combinado fases aéreas y terrestres, culminando con un terremoto final de tres alturas y un remate aéreo que ha puesto el cierre al concurso de mascletàs de este año.