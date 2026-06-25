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bp e Iberdrola planean ampliar su producción de hidrógeno verde en Castellón tras recibir hasta 211 millones de fondos europeos

El Ministerio para la Transición Ecológica, a través del IDAE, ha aprobado la reasignación de esta millonaria financiación a la planta de Castellón Green Hydrogen. Tras completar la construcción de una primera instalación de 25 MW que arrancará este año , ambas compañías analizan nuevas oportunidades de expansión para acelerar la descarbonización de la industria química y cerámica de la Comunitat Valenciana.