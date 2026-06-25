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Quién dispara cada día el concurso de castillos de fuegos artificiales: esta es la programación

Cuando el reloj toque las 12 de la noche, Alicante dejará atrás el 25 de junio y los resquicios de humareda y ninots, pero no el olor a pólvora. El cambio de jornada dará comienzo al espectáculo con el certamen de fuegos artificiales disparados desde el Postiguet, que iluminará las noches mediterráneas alicantinas hasta el 29 de junio. Conoce quién dispara cada día en el vídeo.