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La Generalitat habilita 977 efectivos en la provincia de Alicante contra los incendios
La Generalitat Valenciana presenta el dispositivo estival de prevención y extinción de incendios, que contará este año con la labor de 4.401 profesionales en coordinación con diferentes administraciones, 977 ubicados en la provincia de Alicante. El operativo integra a bomberos forestales de la Generalitat, consorcios provinciales, bomberos municipales, brigadas forestales, bomberos voluntarios, Policía de la Generalitat, agentes medioambientales, unidades de vigilancia preventiva y técnicos forestales propios y de la empresa pública Vaersa, que desarrollan tareas de vigilancia, intervención rápida y coordinación técnica.