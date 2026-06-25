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La polémica palmera de Pibierzo abre paso a una vibrante e intensa Nit de la Cremà en Alicante

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La polémica palmera de Pibierzo abre paso a una vibrante e intensa Nit de la Cremà en Alicante

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El debate marcó el inicio de la noche más mágica de Alicante. La tradicional Palmera, disparada este año por la pirotecnia leonesa Pibierzo, despertó el descontento en redes sociales por su falta de volumen y diámetro. Pese a la fría acogida en el cielo, la tierra vibró con una Cremà espectacular que redujo a cenizas monumentos tan emblemáticos como la Hoguera Oficial, Diputación-Renfe o Port d'Alacant, coronada por la mítica e indispensable banyà.

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