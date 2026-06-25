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Así ha sido el trabajo de INFORMACIÓNTV en les Fogueres 2026
Cómo cada año, INFORMACIÓNTV vuelca todos sus esfuerzos en llevar a la casa de todos los alicantinos todos los actos y la esencia de les Fogueres de Sant Joan. Seis días de programación diaria para repasar una fiesta que vertebra la provinica de Alicante.
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