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El tiempo en Alicante: las máximas dan un respiro en el litoral

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El viernes 26 de junio, la provincia de Alicante vivirá una jornada, de nuevo, marcada por el calor, aunque con cierto alivio respecto a las máximas en el litoral. Los termómetros descenderán y no alcanzarán los 30 grados en gran parte de los municipios costeros. Sin embargo, el descenso no aplicará a las mínimas, que continuarán provocando noches tropicales por encima de los 20 grados.

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