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El tiempo en Alicante: las máximas dan un respiro en el litoral
El viernes 26 de junio, la provincia de Alicante vivirá una jornada, de nuevo, marcada por el calor, aunque con cierto alivio respecto a las máximas en el litoral. Los termómetros descenderán y no alcanzarán los 30 grados en gran parte de los municipios costeros. Sin embargo, el descenso no aplicará a las mínimas, que continuarán provocando noches tropicales por encima de los 20 grados.
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