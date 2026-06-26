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Juan Antonio Román nos muestra las claves de cómo afrontar las deudas en "La Entrevista"

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Juan Antonio Román nos muestra las claves de cómo afrontar las deudas en "La Entrevista"

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En un escenario económico complejo, la gestión temprana de las deudas se ha convertido en el factor decisivo para evitar la quiebra personal y empresarial. Juan Antonio Román, director de Área Jurídica Global, explica de forma didáctica los mecanismos legales existentes para lograr la exoneración de las cargas financieras, el tratamiento de las deudas con Hacienda y Seguridad Social, y los pasos necesarios para limpiar el historial crediticio en los ficheros de morosidad.

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