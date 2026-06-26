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El meteorólogo Samuel Biener advierte sobre el Mediterráneo: "Podríamos alcanzar en Alicante temperaturas de 30 grados en el mar"

El meteorólogo Samuel Biener advierte sobre el Mediterráneo: "Podríamos alcanzar en Alicante temperaturas de 30 grados en el mar"

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El meteorólogo Samuel Biener advierte sobre el Mediterráneo: "Podríamos alcanzar en Alicante temperaturas de 30 grados en el mar"

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Después de batir récords de temperaturas en Hogueras y con noches tropicales cada vez más frecuentes, analizamos en INFORMACIÓNTV junto a Samuel Biener, meteorólogo de Meteored y del Laboratorio de Climatología de la UA, cómo afronta la provincia el verano y qué factores debemos tener en cuenta.

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